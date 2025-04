限定商品のドバイチョコレートを使用した贅沢なクレープが人気！「クレープとエスプレッソと」の姉妹店（東京・自由が丘）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は自由が丘にオープンした「クレープとエスプレッソと」の姉妹店。ドバイチョコレートを使用した限定商品「ドバイチョコメルト」が話題になっています。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

「ドバイチョコメルト」1,800円 写真:お店から

2025年3月、自由が丘駅から徒歩3分ほどの場所にある複合商業施設「Luz自由が丘」の1階に、唯一無二の食感の黄金に輝くパリパリクレープを楽しめる「クレープとエスプレッソと自由形」がオープンしました。表参道や嵐山に店を構え本格エスプレッソとこだわりのクレープを提供する「クレープとエスプレッソと」の姉妹店となります。「クレープとエスプレッソと」のクレープの⽣地は、おいしさを追求し、1年と半年をかけてバズグルメクリエイター「ウルフ」と共同開発したもの。味、素材、見た目にこだわり、現在SNSを中心に注目を集めています。同店ではドバイチョコレートを使用した「ドバイチョコメルト」を限定販売します。

クレープを作る様子も見られます 写真:お店から

新店舗はコンパクトですが、イートインできるベンチも設置されています。店内ではクレープを焼く良い香りに包まれながら、クレープを作る工程も見ることができます。

見た目も可愛い名物クレープ 写真:お店から

看板商品の「ドバイチョコメルト」1,800円は、厳選されたイタリア産の芳醇なピスタチオペーストを惜しみなく練り込み、繊細なサクサク食感を生み出したピスタチオカダイフクリームと、こだわり抜いた純生クリームを絞り、とろけるような上質のチョコレートで贅沢な味わいを実現。さらに、濃厚な自家製ドバイチョコレートをトッピングしています。

シュガー系では、ザクザク食感のシュガーがやみつきになる王道の「バターシュガー」800円をはじめ、レモンの爽やかさとシュガーの甘みがマッチした「レモンシュガー」800円、ラム酒の芳醇な香りが広がる「ラム酒シュガー」800円を用意。クリーム系には「ドバイチョコメルト」以外にも「カスタードクリームと生クリーム」1,000円や「レアチーズクリームと生クリーム」1,000円、「チョコメルトバナナ」1,200円があります。最近登場した「ストロベリーチョコメルト」1,300円は、ジューシーな国産いちごに濃厚なチョコレートがたっぷりかかった一品。中に入ったメープルクッキーが良いアクセントになっていて、見た目も味も大満足な映えクレープになっています。

「ハムチーズエッグ」1,000円 写真:お店から

ランチにおすすめの総菜系にはトロリとした卵にコクのあるチーズ、ジューシーなハムとシャキッとしたフリルレタスを包んだ「ハムチーズエッグ」1,000円と、4種のチーズにアカシア産のクセのない蜂蜜をかけた甘じょっぱさが病みつきになる「クワトロフォルマッジハニー」1,000円がラインアップ。

こだわりのドリンクも楽しんで 写真:お店から

どのクレープとも相性が良い、自家焙煎されたオリジナルブレンド豆を使用したこだわりの「エスプレッソ」500円や「カフェ・ラテ」600円も。

クレープ好きが注目する「クレープとエスプレッソと」の姉妹店。ここでしか味わえないドバイチョコを使った贅沢なクレープを体験しに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「レアチーズと生クリーム」1,000円 出典:db8d4fさん

『ここの売りは「ドバイチョコメルト」。テレビで観たのもこれでした。が、フルーツ系を欲していたので「レアチーズと生クリーム」(1,000円)のクレープを選択。

目の前ですぐにクレープを焼いてくれます。5分かからずで完成。

店内にもイスがありましたが、お店の外で食べました。

その後、何組かお客さんが来ていたのでこれから周知されて行列ができるのかも知れないですね。

想像通り、皮はパリパリ、レアチーズと生クリームは甘さ控え目でとっても美味しい。クレープとしてはお値段ははりますが、中のクリームが苦しくなるぐらいたっぷり入ってて食べごたえは十分。

今度はドバイチョコメルトを食べに行きたいと思います』(db8d4fさん)

ドバイチョコメルト 出典:ochik899さん

『以前からドバイチョコメルトが気になって仕方なく食べに行きました

大きくて生地がパリパリで中までピスタチオクリームがしっかり入っていて美味しいです

ドバイチョコは外側がパリパリチョコで中にカダイフというピスタチオの粒々が感じられる緑色のクリームが入っています

お値段が1,800円とお高めですがドバイチョコ初心者には納得のボリュームと味でした』(ochik899さん)

※価格は税込。

<店舗情報> クレープ とエスプレッソと自由形住所 : 東京都目黒区自由が丘2-9-6 Luz自由が丘1FTEL : 03-5701-0508

文:佐藤明日香

