他の人が書いたコードを読み込み、複雑なコードをわかりやすく視覚化したチュートリアルを作成するツール「Tutorial-Codebase-Knowledge」が公開されました。GitHub - The-Pocket/Tutorial-Codebase-Knowledge: Turns Codebase into Easy Tutorial with AIhttps://github.com/The-Pocket/Tutorial-Codebase-Knowledge

This AI Explains ANY Codebase in 5 Minutes - Here is How I Built it - YouTube何百ものファイル、何千もの関数があるコードベースに出くわした時、何から見始めたらいいのかわからなくなることがあります。Tutorial-Codebase-Knowledgeはそんなコードベースのチュートリアルを自動作成するツールです。Tutorial-Codebase-KnowledgeはGitHubのリポジトリをAIで分析し、文章にまとめ、ときには図示することでわかりやすく内容を解説します。ユーザーは分析したいリポジトリをクローンし、GeminiやClaudeなど任意のAIの認証情報を提供して環境を構築します。あとはリポジトリのURLを入力し、プロジェクト名、出力ディレクトリなど簡単な情報を設定してStartボタンを押せばチュートリアルが完成します。実際にいくつかのリポジトリのチュートリアルが作成されています。以下はMicrosoftのAIエージェント関連ツール「AutoGen」に関連するものです。AutoGen Core | Codebase2Tutorialhttps://the-pocket.github.io/Tutorial-Codebase-Knowledge/AutoGen%20Core/以下は、AIエージェントにブラウザを操作させるための「browser-use」というリポジトリについて解説したもの。Browser Use | Codebase2Tutorialhttps://the-pocket.github.io/Tutorial-Codebase-Knowledge/Browser%20Use/開発者はMicrosoft Research AI Frontiersの研究員、ザカリー・ファン氏。ファン氏は、このツールの最も優れている点はMCP Python SDKでなくどのリポジトリでも機能する点だと説明しています。ファン氏は「もう新しいコードを恐れる必要はありません」と述べました。