NAHRIMと戦略的パートナーとしての協力関係を定めたLOI締結！地圏環境テクノロジー

地圏環境テクノロジーは、モデリング&シミュレーションを中心とした技術コンサルティング会社として、マレーシアの防災や水資源に寄与するため、マレーシア国立水理研究所(NAHRIM:National Water Research Institute of Malaysia)と2025年2月18日に戦略的パートナーとしての協力関係を定めたLOI(基本合意書)に調印しました。

既に稼働している早期洪水警報システムの精度向上やこれからマレーシア政府が設立するASEAN Water Hubを支援し、マレーシアやASEAN諸国の防災や水資源の保全に寄与。

左から立会人Dr. Safari(部長)、Nasehir(副所長)、同社田原、立会人森岡一等書記官(在マレーシア日本大使館)

■LOI締結の背景等

地圏環境テクノロジーとNAHRIMは、2025年2月18日にセランゴール州サイバージャヤのサイバービュー リゾート&スパで次世代洪水早期警報システム構築に向けたワークショップを開催しました。

このワークショップは、地圏環境テクノロジーが経済産業省のグローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金を用いて構築した次世代早期洪水警報デモンストレーションシステムを紹介するとともにマレーシア側の状況説明や技術動向、そして日本への技術的期待について話し合いを行いました。

地圏環境テクノロジーは自社の製品である統合型水循環解析システム「GETFLOWS」を用いて、気候変動がますます厳しくなる中で、既存の早期洪水警報システムの精度を向上させるために、レーダー雨量計情報や水文観測データ等を活用して洪水発生の可能性を検知、予測、さらに渇水の予測や水資源の監視を包含する次世代型の早期洪水警報システムのデモシステムを開発し、マレーシアへの実装を進めています。

更に早期洪水警報システムに留まらず、水及び水環境領域において、ASEANにおける戦略的パートナーとしてNAHRIMと基本合意書(LOI)の調印を行いました。

この基本合意書は、国立水理究所所長(副所長の Dato’ Ir. Dr. Hj. Nasehir Khan E.M. Yahayaが代理署名)と同社代表取締役社長の田原康博が調印したもので、技術協力の継続を通して双方が戦略的なパートナーとして活動する合意内容となっています。

ワークショップには、マレーシア側からNAHRIM、エネルギー移行・水資源変革省(Minister of Energy Transition and Water Transformation)、通商産業省(Ministry of International Trade and Industry)、天然資源・持続可能環境省マレーシア気象局(MALAYSIAN METEOROLOGICAL DEPARTMENT)、トレンガヌ水管理委員会(LEMBAGA URUS AIR TERENGGANU)、日本側から経済産業省(オンライン)、在マレーシア日本大使館が出席して開催されました。

