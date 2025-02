近年ではSteam DeckやROG Allyなど、ハンドヘルド(携帯)ゲーミングPCが数多くリリースされています。市場調査会社のIDCが世界中で出荷されたハンドヘルドゲーミングPCの台数を調査した結果、2022年から2024年までの3年間で約600万台が出荷されていたことが明らかになりました。Worldwide Mobile and Handheld Gaming Forecast, 2024-2028: Spending Rebound Expected Next Year

IDCは2022年から2024年までの3年間に出荷されたSteam DeckやROG Ally、Legion Go、MSI Clawの台数を調査。その結果、3年間で597万2000台が出荷されたと推定されました。また、IDCによると2025年の推定出荷台数は約190万2600台とのこと。なお、今回の調査にGPDやAYANEOなどの製品は含まれていません。今回の調査では、ハンドヘルドゲーミングPC市場の大幅な成長は示されませんでした。しかし、AMDのゲーミングマーケティング責任者であるフランク・アザール氏は「3年前はほとんどゼロだったこの市場がわずか3年間で600万台近くを出荷する市場に成長したことは驚くべきことです」と述べています。また、2023年11月にSteam Deckの販売元であるValveが「1年間でSteam Deckを数百万台販売した」と発表していたことから、IDCは約600万台に上るハンドヘルドゲーミングPCの出荷のうち、大部分をSteam Deckが占めるのではないかと推測しました。具体的には、今回調査を行った機種のうち、2022年に出荷された162万台はすべてSteam Deckで、総出荷台数が286万7000台と推定される2023年は50%以上、148万5000台が出荷されたとみられる2024年には48%をSteam Deckが占めていたと考えられています。その数を合計すると、これまでに370万台以上が出荷されたことになります。海外メディアのThe VergeはSteam Deckのシェアが高い状態について「Steam Deckに搭載されたSteamOSの完成度の高さやLinux上でのWindowsゲームのスムーズさ、税込5万9800円からという手軽さがあると考えられます」と述べています。なお、Lenovoは2025年1月に、世界で初めて公式ライセンスを得てSteamOSを搭載したハンドヘルドゲーミングPC「Legion Go S」を発表しています。Steam Deck以外で初めて「SteamOS」を搭載するハンドヘルドPC「Legion Go S」をLenovoが発表 - GIGAZINE