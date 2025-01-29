NBAがスパーズ対レイカーズ戦など延期した2試合と再調整した計9試合の日程を発表
1月29日（現地時間28日、日付は以下同）。NBAは、ロサンゼルスの山火事、ニューオーリンズの悪天候で延期となった2試合、それらに合わせて7試合の日程を再調整したことを発表した。この日に発表された9試合の対戦カードと日程変更は下記のとおり（日付はいずれも日本時間、右側がホームチーム）。
◆■NBA 2024－25シーズンの日程変更試合一覧
・1月12日→3月18日
・1月23日→4月7日
ミルウォーキー・バックス対ニューオーリンズ・ペリカンズ
・3月13日→3月7日
シカゴ・ブルズ対オーランド・マジック
・3月18日→4月2日
オーランド・マジック対サンアントニオ・スパーズ
・3月19日→3月21日
ミルウォーキー・バックス対ロサンゼルス・レイカーズ
・3月20日→3月21日
トロント・ラプターズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズ
・3月21日→3月19日
ミルウォーキー・バックス対ゴールデンステイト・ウォリアーズ
・4月7日→3月14日
オーランド・マジック対ニューオーリンズ・ペリカンズ
・4月10日→4月11日
ニューオーリンズ・ペリカンズ対ミルウォーキー・バックス
The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/OZ2y01xoUw
- NBA Communications (@NBAPR) January 28, 2025