NBAがスパーズ対レイカーズ戦など延期した2試合と再調整した計9試合の日程を発表

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　1月29日（現地時間28日、日付は以下同）。NBAは、ロサンゼルスの山火事、ニューオーリンズの悪天候で延期となった2試合、それらに合わせて7試合の日程を再調整したことを発表した。この日に発表された9試合の対戦カードと日程変更は下記のとおり（日付はいずれも日本時間、右側がホームチーム）。


◆■NBA 2024－25シーズンの日程変更試合一覧

・1月12日→3月18日

サンアントニオ・スパーズ対ロサンゼルス・レイカーズ


・1月23日→4月7日

ミルウォーキー・バックス対ニューオーリンズ・ペリカンズ


・3月13日→3月7日

シカゴ・ブルズ対オーランド・マジック


・3月18日→4月2日

オーランド・マジック対サンアントニオ・スパーズ


・3月19日→3月21日

ミルウォーキー・バックス対ロサンゼルス・レイカーズ


・3月20日→3月21日

トロント・ラプターズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズ


・3月21日→3月19日

ミルウォーキー・バックス対ゴールデンステイト・ウォリアーズ


・4月7日→3月14日

オーランド・マジック対ニューオーリンズ・ペリカンズ


・4月10日→4月11日

ニューオーリンズ・ペリカンズ対ミルウォーキー・バックス