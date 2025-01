NBAがスパーズ対レイカーズ戦など延期した2試合と再調整した計9試合の日程を発表

1月29日(現地時間28日、日付は以下同)。NBAは、ロサンゼルスの山火事、ニューオーリンズの悪天候で延期となった2試合、それらに合わせて7試合の日程を再調整したことを発表した。この日に発表された9試合の対戦カードと日程変更は下記のとおり(日付はいずれも日本時間、右側がホームチーム)。

◆■NBA 2024-25シーズンの日程変更試合一覧

・1月12日→3月18日





サンアントニオ・スパーズ対ロサンゼルス・レイカーズ

・1月23日→4月7日



ミルウォーキー・バックス対ニューオーリンズ・ペリカンズ

・3月13日→3月7日



シカゴ・ブルズ対オーランド・マジック

・3月18日→4月2日



オーランド・マジック対サンアントニオ・スパーズ

・3月19日→3月21日



ミルウォーキー・バックス対ロサンゼルス・レイカーズ

・3月20日→3月21日



トロント・ラプターズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズ

・3月21日→3月19日



ミルウォーキー・バックス対ゴールデンステイト・ウォリアーズ

・4月7日→3月14日



オーランド・マジック対ニューオーリンズ・ペリカンズ

・4月10日→4月11日



ニューオーリンズ・ペリカンズ対ミルウォーキー・バックス

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/OZ2y01xoUw

- NBA Communications (@NBAPR) January 28, 2025