【ヤンマガxxx】12月23日 発売価格:540円

講談社は、マンガ雑誌「ヤングマガジン」の増刊「ヤンマガxxx」を本日12月23日に発売する。価格は540円。

巻頭カラーを飾るのは、岡本倫氏の描き下ろしによる「パラレルパラダイス 番外編」。お色気マシマシで新キャラが登場する読み切りとなっている。

また巻中カラーは「カラミざかり~街角のラブソング~」で、桂あいり氏と御池慧氏のコンビが贈る新たな“カラミざかり“ワールドが展開される。

累計120万部を突破した「恥じらう君が見たいんだ 番外編」も巻中カラーに登場。タクシーの後部座席で“ひとり遊び”を始める本上さんの話が描かれる。

巻中カラー「ずっと好きだったあなたが…。」では、「アイツノカノジョ」や「ばっどがーる」の肉丸氏が、ワーカホリック男の倒錯恋愛を描く。

【パラレルパラダイス 番外編】【カラミざかり~街角のラブソング~】【恥じらう君が見たいんだ 番外編】【ずっと好きだったあなたが…。】

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.