ガンダムシリーズ45周年記念「GUNDAM NEXT FUTURE-FINAL-」イベントを東京・大阪で開催　初音ミクや fragmentともコラボ

バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は、2024年12月4日、「ガンダムカンファレンスWINTER 2024」を開催した。「ガンダムカンファレンスWINTER 2024」では、大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」や新作映像作品、ガンダムシリーズ45周年を記念した企画として、ファンとつながるリアルイベント「GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL-」開催のほか、初音ミクや藤原ヒロシ氏主催のデザインプロジェクト「fragment」とのコラボレーションが発表された。

●大阪・関西万博へ向けて― ガンダム大型イベント「GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL-」「GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL-」は、2025年2月21日〜24日に東京(新宿住友ビル 三角広場)、2025年4月1日〜14日に大阪(グランフロント大阪)で開催される。会場では、大阪・関西万博の民間パビリオン「GUNDAM NEXT FUTUREPAVILION」に関する展示や、新作アニメ『機動戦士GundamGQuuuuuuX』に関する初の展示が行われ、東京会場では一部商品の物販も行われる。●イベント「GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL-」についてバンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は、ガンダムシリーズが1979 年のアニメ『機動戦士ガンダム』の放送開始から45周年を迎えることを記念し、イベント「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」を、2024年6月から全国47都道府県で展開してきた。今回の大型イベント「GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL-」は、その集大成として開催するとしており、全国のガンダムファンの想いをいよいよ始まる大阪・関西万博へ、そしてさらなる未来へとつなげるていくとしている。●イベント概要エントランスの大型ビジョンでは、ガンダム・エアリアル、マイティーストライクフリーダムガンダム、GQuuuuuuXが登場し、大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」へとつなぐ迫力の映像体験を届ける。また、大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」の実物大ガンダム像の腕を、回収したガンプラのランナー(枠の部分)で表現したモニュメント(高さ約6.5m)や、さまざまな「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」関連の展示を実施。新作アニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』からは、実物大のGQuuuuuuXヘッド(高さ約2.3m)を初展示するほか、作品に関するパネル展示や各種関連商品が展示される。デジタル空間内でガンプラ搭乗体験ができる「ガンプラバトルVR」や、ガンプラの組み立てとリサイクル体験ができる「ガンダムR(リサイクル)作戦」などの参加型企画や、多彩なステージが連日開催される。尚、「ガンプラバトルVR」は東京会場のみで実施。事前抽選で当選された方のみ参加が可能となっている。東京会場では、2025年2月22日に、BANDAI SPIRITS ホビーディビジョンが主催する、公式ガンプラコンテスト「ガンプラビルダーズワールドカップ 12th トーナメント」の世界大会決勝戦及び表彰式・作品展示が行われ、世界16のエリア/地域から約40名のファイナリストが東京会場に集う予定となっている。また、大阪会場では、作品の展示を実施する。●商品販売(東京会場のみ)東京会場ではガンプラの事前販売を含む物販を行う。商品販売例(一部):商品名MG 1/100 ジャスティスガンダム[CROSS CONTRAST COLORS / CLEAR GREEN]価格6,600円発売日2025年2月21日商品名MG 1/100 フリーダムガンダム Ver.2.0 [CROSS CONTRAST COLORS / CLEAR BLUE]価格6,720円発売日2025年2月21日商品名:MG 1/100 ユニコーンガンダム [リサーキュレーションカラー/クリアネオングリーン]価格5,830円発売日2025年2月21日●「GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL-」概要東京会場・開催日時2025年2月21日〜24日21日 12:00〜20:0022日・23日 10:00〜20:0024日 10:00〜19:00新宿住友ビル 三角広場 (東京都新宿区)大阪会場・開催日時2025年4月1日〜14日1日〜13日 10:00〜20:0014日 10:00〜19:00グランフロント大阪 (大阪府大阪市)※全日程、最終入場は閉場30分前までとなります。会場によって一部内容が異なります。入場料無料主催バンダイナムコグループ ガンダムプロジェクト・株式会社BANDAI SPIRITS●ガンダムシリーズ45 周年を記念したコラボレーション企画●GUNDAM×HATSUNE MIKU ANIVERSARY SPECIAL PROJECT『ガンダム45 周年×初音ミク』のコラボレーション第1弾として、2024年12月5日より「ガンダムメタバース」で初音ミクのメタバース内ライブを開催する。「ガンダムメタバース 第3回期間限定オープン」期間中にメタバースショップで予約・購入ができるコラボレーション商品を発表した。尚、賞品は2024年12月5日から「プレミアムバンダイ」でも予約可能となっている。●各種コラボレーション商品商品名ガンダム×初音ミク プレミアムカードダスコレクション(1種 12枚入り)価格3,300円発売日2025年7月予定商品名ガンダム×初音ミクコラボ記念缶バッジセット価格2,200円発売日2025年5月予定商品名ガンダム×初音ミク Tシャツ(全2種)価格各4,400円発売日2025年2月予定商品名ガンダム×初音ミク アクリルスタンド(スタンダードサイズ)価格各1,320円発売日2025年2月予定商品名ガンダム×初音ミク キャップ価格各4,400円発売日2025年2月予定●ガンダムシリーズ45 周年記念 「機動戦士ガンダム」×fragment コラボレーション『機動戦士ガンダム』と、藤原ヒロシ氏主宰のデザインプロジェクト「fragment」のコラボレーションが決定した。藤原ヒロシ氏が監修するオリジナルデザインの関連商品の登場が予定されており、続報は公式ページでアナウンスされる。©創通・サンライズ© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net