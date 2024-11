臼井 幸治 医師のレクチャーも！マハリシ総合教育研究所「アユシュセミナー」

マハリシ総合教育研究所は、ヨガとアーユルヴェーダに関するアユシュセミナーを2024年11月26日(火)、東京・インド大使館ヴィヴェーカーナンダ文化センター講堂にて開催します。

マハリシ総合教育研究所「アユシュセミナー」

【開催概要】

日時 :2024年11月26日(火)16時30分〜17時30分

会場 :在日インド大使館ヴィヴェーカーナンダ文化センター講堂

東京都千代田区九段下2-2-11

参加費 :無料 ※セミナー終了後に軽食を用意の予定

最寄り駅:地下鉄半蔵門線・都営新宿線・東西線 九段下駅下車2番出口 徒歩6分

■テーマ ※講義は日本語で行われます

AYUSH: Healthy Practices & Holistic Living !

(アユシュ、健康的な各種の実践と全体的な生活!)

シビ・ジョージ大使の挨拶後、講師のレクチャーがあります

■講師

・臼井 幸治 医師

銀座レンガ通りクリニック院長

・坂入 洋右 教授 (心理学博士)

常葉大学 教育学部 心理教育学科、筑波大学名誉教授

他

参加費は無料です。

ご参加をご希望の方は、下記のリンクよりお申し込みください。

https://forms.gle/gZTiToPHtzh9i9ag8

■主催

在日インド大使館

https://www.indembassy-tokyo.gov.in/

※同大使館では、ヨガやアーユルヴェーダに関する知識をするセミナーを月例で開催しています

