2024年10月19日、20日に『Coke STUDIOライブ 2024』がさいたまスーパーアリーナで開催された。本イベントには、NewJeans、Creepy Nuts、ラウ・アレハンドロ、リタ・オラなど世界の最前線で活躍するアーティストを中心に、総勢8組が集結。New Jeansは「コカ・コーラ」とのコラボ楽曲「Zero」含む全7曲を歌唱、Rauw Alejandroは日本初パフォーマンス、Creepy Nutsは新曲「オトノケ」をライブ初披露するなどの見どころのほか、ミラーボールと光の空間に包まれる装飾やコカ・コーラを片手に乾杯する来場者がスクリーンに映し出される「KANPAI CAM(カンパイカム)」など、ライブパフォーマンスを盛り上げる様々な体験演出でも観客を楽しませた。本稿では、10月19日のライブ写真とセットリストを紹介する。

(関連:【画像あり】NewJeans、Creepy Nuts、ラウ・アレハンドロ、リタ・オラ ライブ写真をすべて見る)

【NewJeans】

10月19日(土)セットリスト1. Attention + Ditto + OMG2. Super Shy3. ETA4. Zero5. Bubble Gum6. How Sweet7.Supernatural

<NewJeans コメント>「今日目の前に広がるbinky milky way本当に美しかったです!歓迎してくださってありがとうございました!」

【Creepy Nuts】

10月19日(土)セットリスト1. ビリケン2. 堕天3. 2way nice guy(short)4. 顔役5. Bling-Bang-Bang-Born6. のびしろ7. 二度寝8. オトノケ

【Rauw Alejandro】

10月19日(土)セットリスト1. Espectacular2. PUNTO 403. PANTIES Y BRASIERES4. NO ME SUELTES5. Déjame Entrar6. Santa7. Party8. Desesperados9. Pasaporte10. Todo De Ti11. 21412. DILUVIO13. LOKERA14. BABY HELLO

【Rita Ora】

10月19日(土)セットリスト1. Ritual2. I Will Never Let You Down3. Let You Love Me4. Your Song5. Praising You6. Black Widow7. Ask & You Shall Recieve8. Hot Right Now9. Lonely Togethr/Anywhere

(文=リアルサウンド編集部)