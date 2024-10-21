NewJeansやCreepy Nutsら出演『Coke STUDIOライブ 2024』さいたまスーパーアリーナ、ライブ写真到着
2024年10月19日、20日に『Coke STUDIOライブ 2024』がさいたまスーパーアリーナで開催された。本イベントには、NewJeans、Creepy Nuts、ラウ・アレハンドロ、リタ・オラなど世界の最前線で活躍するアーティストを中心に、総勢8組が集結。New Jeansは「コカ・コーラ」とのコラボ楽曲「Zero」含む全7曲を歌唱、Rauw Alejandroは日本初パフォーマンス、Creepy Nutsは新曲「オトノケ」をライブ初披露するなどの見どころのほか、ミラーボールと光の空間に包まれる装飾やコカ・コーラを片手に乾杯する来場者がスクリーンに映し出される「KANPAI CAM（カンパイカム）」など、ライブパフォーマンスを盛り上げる様々な体験演出でも観客を楽しませた。本稿では、10月19日のライブ写真とセットリストを紹介する。
（関連：【画像あり】NewJeans、Creepy Nuts、ラウ・アレハンドロ、リタ・オラ ライブ写真をすべて見る）
【NewJeans】
10月19日（土）セットリスト1. Attention + Ditto + OMG2. Super Shy3. ETA4. Zero5. Bubble Gum6. How Sweet7.Supernatural
＜NewJeans コメント＞「今日目の前に広がるbinky milky way本当に美しかったです！歓迎してくださってありがとうございました！」
【Creepy Nuts】
10月19日（土）セットリスト1. ビリケン2. 堕天3. 2way nice guy（short）4. 顔役5. Bling-Bang-Bang-Born6. のびしろ7. 二度寝8. オトノケ
【Rauw Alejandro】
10月19日（土）セットリスト1. Espectacular2. PUNTO 403. PANTIES Y BRASIERES4. NO ME SUELTES5. Déjame Entrar6. Santa7. Party8. Desesperados9. Pasaporte10. Todo De Ti11. 21412. DILUVIO13. LOKERA14. BABY HELLO
【Rita Ora】
10月19日（土）セットリスト1. Ritual2. I Will Never Let You Down3. Let You Love Me4. Your Song5. Praising You6. Black Widow7. Ask & You Shall Recieve8. Hot Right Now9. Lonely Togethr／Anywhere
（文＝リアルサウンド編集部）