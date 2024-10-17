サッカー日本代表、全選手の契約メーカーと着用スパイク一覧（2024年10月シリーズ完全版）

ワールドカップのアジア最終予選でサウジアラビア、オーストラリアと対戦し、1勝1分だった日本代表の10月シリーズ。

今回招集された27選手が現在着用しているスパイクを紹介する。

1．鈴木彩艶

GK／パルマ

着用スパイク：アディダス プレデター ELITE ★NEWカラー

2．菅原由勢

DF／サウサンプトン

着用スパイク：アディダス F50 ELITE

※実際に着用していたのはターボ/オーロラブラック/プラチナメタリックのNEWカラー（久保建英と同じモデル）

3．谷口彰悟

DF／シント＝トロイデン

着用スパイク：プーマ キング アルティメット ★NEWカラー

4．板倉滉

DF／ボルシアMG

着用スパイク：ナイキ ティエンポ レジェンド 10 エリート

5．守田英正

MF／スポルティング

着用スパイク：ミズノ モレリア ネオ 4 JAPAN

6．遠藤航

MF／リヴァプール

着用スパイク：プーマ フューチャー 7 アルティメット ★NEWカラー

7．三笘薫

MF／ブライトン

着用スパイク：プーマ ウルトラ 5 アルティメット

8．南野拓実

MF／モナコ

着用スパイク：アディダス プレデター ELITE FT ★NEWカラー

9．上田綺世

FW／フェイエノールト

着用スパイク：ナイキ ファントム GX 2 エリート

10．堂安律

MF／フライブルク

着用スパイク：プーマ ウルトラ 5 アルティメット

11．前田大然

FW／セルティック

着用スパイク：ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 エリート

12．大迫敬介

GK／サンフレッチェ広島

着用スパイク：アディダス コパ ピュア 2 ELITE

13．中村敬斗

MF／スタッド・ランス

着用スパイク：ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 エリート

14．伊東純也

MF／スタッド・ランス

着用スパイク：プーマ キング アルティメット ★NEWカラー

15．鎌田大地

MF／クリスタル・パレス

着用スパイク：ナイキ ファントム GX 2 エリート

16．町田浩樹

DF／ユニオン・サン＝ジロワーズ

着用スパイク：プーマ キング アルティメット ★NEWカラー

17．田中碧

MF／リーズ

着用スパイク：ミズノ モレリア 2 JAPAN

19．小川航基

FW／NEC

着用スパイク：ナイキ ティエンポ レジェンド 10 エリート

20．久保建英

MF／レアル・ソシエダ

着用スパイク：アディダス F50 ELITE ★NEWカラー

23．谷晃生

GK／FC町田ゼルビア

着用スパイク：プーマ フューチャー 7 アルティメット ★NEWカラー

長友佑都

DF／FC東京

着用スパイク：ナイキ マーキュリアル スーパーフライ 8 エリート

旗手怜央

MF／セルティック

着用スパイク：ミズノ モレリア ネオ 4 JAPAN

望月ヘンリー海輝

DF／FC町田ゼルビア

着用スパイク：ミズノ アルファ JAPAN

大橋祐紀

FW／ブラックバーン

着用スパイク：アンブロ アクセレイター b-rush v2

瀬古歩夢

DF／グラスホッパー

着用スパイク：ナイキ ティエンポ レジェンド 10 エリート

藤田譲瑠チマ

MF／シント＝トロイデン

着用スパイク：アディダス コパ ピュア 2 ELITE ★NEWカラー

関根大輝

DF／柏レイソル

着用スパイク：ミズノ モレリア ネオ 4 JAPAN

NIKEと契約しているサッカー選手「現役最強」はこの5人！

契約メーカー、最多は先月のプーマに代わりナイキで8名。以下、7名のプーマ、6名のアディダス、5名のミズノ、1名のアンブロと続いている。