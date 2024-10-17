サッカー日本代表、全選手の契約メーカーと着用スパイク一覧（2024年10月シリーズ完全版）
ワールドカップのアジア最終予選でサウジアラビア、オーストラリアと対戦し、1勝1分だった日本代表の10月シリーズ。
今回招集された27選手が現在着用しているスパイクを紹介する。
1．鈴木彩艶
GK／パルマ
着用スパイク：アディダス プレデター ELITE ★NEWカラー
2．菅原由勢
DF／サウサンプトン
着用スパイク：アディダス F50 ELITE
※実際に着用していたのはターボ/オーロラブラック/プラチナメタリックのNEWカラー（久保建英と同じモデル）
3．谷口彰悟
DF／シント＝トロイデン
着用スパイク：プーマ キング アルティメット ★NEWカラー
4．板倉滉
DF／ボルシアMG
着用スパイク：ナイキ ティエンポ レジェンド 10 エリート
5．守田英正
MF／スポルティング
着用スパイク：ミズノ モレリア ネオ 4 JAPAN
6．遠藤航
MF／リヴァプール
着用スパイク：プーマ フューチャー 7 アルティメット ★NEWカラー
7．三笘薫
MF／ブライトン
着用スパイク：プーマ ウルトラ 5 アルティメット
8．南野拓実
MF／モナコ
着用スパイク：アディダス プレデター ELITE FT ★NEWカラー
9．上田綺世
FW／フェイエノールト
着用スパイク：ナイキ ファントム GX 2 エリート
10．堂安律
MF／フライブルク
着用スパイク：プーマ ウルトラ 5 アルティメット
11．前田大然
FW／セルティック
着用スパイク：ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 エリート
12．大迫敬介
GK／サンフレッチェ広島
着用スパイク：アディダス コパ ピュア 2 ELITE
13．中村敬斗
MF／スタッド・ランス
着用スパイク：ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 エリート
14．伊東純也
MF／スタッド・ランス
着用スパイク：プーマ キング アルティメット ★NEWカラー
15．鎌田大地
MF／クリスタル・パレス
着用スパイク：ナイキ ファントム GX 2 エリート
16．町田浩樹
DF／ユニオン・サン＝ジロワーズ
着用スパイク：プーマ キング アルティメット ★NEWカラー
17．田中碧
MF／リーズ
着用スパイク：ミズノ モレリア 2 JAPAN
19．小川航基
FW／NEC
着用スパイク：ナイキ ティエンポ レジェンド 10 エリート
20．久保建英
MF／レアル・ソシエダ
着用スパイク：アディダス F50 ELITE ★NEWカラー
23．谷晃生
GK／FC町田ゼルビア
着用スパイク：プーマ フューチャー 7 アルティメット ★NEWカラー
長友佑都
DF／FC東京
着用スパイク：ナイキ マーキュリアル スーパーフライ 8 エリート
旗手怜央
MF／セルティック
着用スパイク：ミズノ モレリア ネオ 4 JAPAN
望月ヘンリー海輝
DF／FC町田ゼルビア
着用スパイク：ミズノ アルファ JAPAN
大橋祐紀
FW／ブラックバーン
着用スパイク：アンブロ アクセレイター b-rush v2
瀬古歩夢
DF／グラスホッパー
着用スパイク：ナイキ ティエンポ レジェンド 10 エリート
藤田譲瑠チマ
MF／シント＝トロイデン
着用スパイク：アディダス コパ ピュア 2 ELITE ★NEWカラー
関根大輝
DF／柏レイソル
着用スパイク：ミズノ モレリア ネオ 4 JAPAN
契約メーカー、最多は先月のプーマに代わりナイキで8名。以下、7名のプーマ、6名のアディダス、5名のミズノ、1名のアンブロと続いている。