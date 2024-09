おいしいイギリスを召し上がれ！ ブリティッシュデリの人気店が移転してダイニングバーをオープン（東京・中目黒）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は市谷にあった人気ブリティッシュデリ店が移転し、ダイニングバーとしてリニューアルオープンした店。大人気のミートパイをはじめ、本格的なイギリス料理が楽しめます。

〈New Open News〉

SWAN&LION Cafe&Dining Bar(東京・中目黒)

店舗入り口にある「スワン&ライオン」の紋章 出典:*riko*さん

2024年8月6日「SWAN&LION Cafe&Dining Bar(スワン&ライオン カフェ&ダイニングバー、以下スワン&ライオン)」が中目黒にオープンしました。「スワン&ライオン」は、市ヶ谷にあるミートパイが人気のブリティッシュデリとベーカリーの店。テイクアウト専門で営業してきましたが、市ヶ谷の店舗を閉め、新しい業態でのスタートです。

オーナーのイアン・ギビンスさん 写真:お店から

「スワン&ライオン」のオーナー、イアン・ギビンスさんはイギリス出身。大学卒業後、飲食とは関係のない仕事に就いていましたが、仕事関係で日本を訪れたとき、食をはじめとした日本文化に魅了されます。

その後、日本に住むようになり、2014年にイギリス料理のおいしさを伝えたいと「スワン&ライオン」を立ち上げ、2015年に実店舗を市ヶ谷にオープン。「ファーマーズマーケット」や百貨店の催事などに参加し、自家製のチャツネやミートパイなどのおいしさで人気店となります。

店舗外観。店舗は地下にありながら、地上からアプローチでき、入り口近くにはペットと利用可のテラス席があります 写真:お店から

2023年に10周年を迎えた「スワン&ライオン」。新たなステージとして市ヶ谷の店を閉め、オンラインショップもクローズし、中目黒にカフェ&ダイニングバーをオープンしました。ドリンクと共に人気のミートパイや総菜類などが楽しめる空間です。

店舗内観。リノベーションした建物に合わせて、どこか懐かしいレトロなインテリアが和みます 写真:お店から

店内奥の半個室は少人数の集まりにも最適 写真:お店から

場所は2024年春に誕生した目黒銀座商店街の中の商業施設「アンドネイバー中目黒」内。席数はテラス席14席、店内31席。友人同士でふらりと立ち寄ったり、少人数で集まったりするときに利用できそうです。

本日のパイは日替わり。ビーフやチキンのほか、シーフードなどバリエーションが多彩 写真:お店から

「スワン&ライオン」はオーナーもシェフもイギリス人。世界中を旅してきたギビンスさん。伝統的なイギリス料理に世界各地でヒントを得た豊富なアイディアをプラスし、クラシックだけではないモダンな要素を取り入れた“モダンブリティッシュ”な料理を提供します。

「パイ&マッシュ」2,200円 写真:お店から

一番のおすすめはやはりミートパイ。「パイ&マッシュ」はイギリスでお馴染みのメニュー。外がサックサク、中は濃厚な味わいのフィリングがぎっしり詰まった自家製ミートパイにくちどけがなめらかなマッシュポテトが添えられています。旨みたっぷりのグレイビーソースとミント香るグリーンピースマッシュが味わいのアクセントです。

「フィッシュ&チップス」1,200円。自家製タルタルソースとイギリス産モルトビネガーが添えられます 写真:お店から

他にも本格的な「フィッシュ&チップス」やギビンスさんのアイデアが生きる「焼き鯖、ビーツのピューレと山わさびソース」、カリカリに焼き上げた皮とジューシーな味わいがたまらない「クリスピーローストポーク」など同店ならではの絶品料理がそろいます。

ボトルビールは700円〜 写真:お店から

ドリンクも充実。イギリスのドラフトビールや、イギリスで人気の高いアップルサイダー(シードル)、イギリスの有名飲料メーカーのソフトドリンクなど同店ならではのラインアップ。いずれもミートパイやフィッシュ&チップスとの相性抜群です。

スイーツもイギリスの家庭で愛されているものがそろいます 写真:お店から

まるでイギリスを訪れたような気分になる「スワン&ライオン」。東京の中のイギリスと出会いに訪れてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「本日のシェアリングポットパイ」(2名以上)3,300円 出典:*riko*さん

『✦ポットパイ

2人以上から注文できるセットメニュー。

焼きたてのポットパイと、付け合わせのマッシュポテト&お野菜がセットになってます。

この日は、お魚のパイ。クリームソースに、鱈、スモークサーモン、エビがたっぷり入った具沢山。まず付け合わせをお皿に盛って、上からパイをのせるのがお店オススメの食べ方です。お魚の塩気と野菜の食感、滑らかなベシャメルソースの具合がなんとも言えず絶品。そしてそれをまとめ上げるパイがとにかくサックサク。パイの種類は日によって違うみたいなので、通って色々な味を楽しみたくなりました』(*riko*さん)

ランチメニュー「本日のイギリスカレー&サラダ」1,200円 出典:S・ハンセンさん

『【ランチメニュー】

本日のイギリスカレー

チキンバルティカレー&サラダ 1200円

ハイネケン(グラス) 500円



サラダは季節の野菜を使ったキヌアサラダとの事

チキンバルティカレーの方は見た目とお味は「バターチキンカレー」

なので非常に食べやすい仕上がり

ライスはバスマティライスになります』(S・ハンセンさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆スワン&ライオン カフェ&ダイニングバー住所 : 東京都目黒区上目黒2-16-14 B1FTEL : 03-6884-3448

文:小田中雅子

