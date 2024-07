アルゼンチン対コロンビアの激突となったコパ・アメリカ決勝。

チケットを持たないファンの不法侵入騒動で大きな混乱が発生したため、試合開始が大幅に遅れる事態になった。

37歳になったリオネル・メッシはその決勝に先発出場。前半に右足首を捻って、倒れ込むシーンがあった。痛みのあまりピッチを転げまわるほどだった。

メッシはクロスを上げようとした際に右足首を強く捻った。

Messi rolls around in pain after some heavy contact pic.twitter.com/Ng6Fd6n6u5