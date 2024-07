IVE、7月7日放送の日本テレビ「うわっ！ダマされた大賞2024夏 SP」出演決定！ドッキリ回避に挑戦

「ダマされた大賞」にIVEが出演することが決定した。7月7日(日)午後7時58分より放送される日本テレビ系「うわっ!ダマされた大賞2024夏 SP」は、豪華芸能人が真夏の夜にダマしダマされダマし合う、背筋も凍る2時間SP。IVEは「君たちはどうよけるか?」という企画で、ドッキリ回避に挑戦する。何も知らずにテレビ局の廊下を歩くメンバーが廊下の角を曲がった瞬間、カラーボールが飛んでくるというドッキリ。果たしてIVEは、次々と襲い掛かるカラーボールを、自慢の運動神経と身のこなしでよけることができるだろうか。

他にも同番組では、なにわ男子の西畑大吾・長尾謙杜・大橋和也の3人が、ホラーとドッキリをミックスした新企画「ダマされたホラームービー」のターゲットに。さらに、柴田理恵、鈴木奈々、田中理恵に、でんじろう先生でお馴染みの“空気砲”を使って、空気の輪が迫ってきたらどう避けるのかをドッキリで検証する。IVEは先月、TBS系「櫻井・有吉THE夜会」、日本テレビ系「しゃべくり007」、テレビ朝日系「チョコプランナー」など、日本のバラエティ番組に相次いで出演し、多彩な魅力をアピールした。8月10〜11日には、ソウルオリンピック公園KSPO DOMEにて、初のワールドツアーのソウルアンコール公演「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' - ENCORE」を開催予定だ。また9月4、5日の2日間、東京ドームでワールドツアーのファイナル公演を行う。