かまいたち濱家「テイラー・スウィフトって誰やねん！」、山内「いやいや…誰やねんって…」

お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一(40歳)が、6月6日に放送されたバラエティ番組「お仕事search!それってグッジョブ」(テレビ東京系)に出演。「テイラー・スウィフトって誰やねん!」と言い放った。番組はこの日、世界のVIP&大スターから出演オファーを受け、世界に人脈を広げていく不定期企画「グッジョブ オファー」のコーナーを始動。初回には、韓国の男性6人組アイドルグループ・ONF(オネノプ)が登場した。

その流れで、進行役のフリーアナウンサー・田崎さくらから「ちなみに今後、どんなスターからの出演オファーが届いたら嬉しいですか?」と聞かれたかまいたち・山内健司は“テイラー・スウィフト”の名前を挙げたが、濱家は「テイラー・スウィフトって誰やねん」と素のツッコミ。山内は「いやいや…誰やねんって…なんでテイラー・スウィフト知らんの?」と返し、濱家は「名前しか聞いたことないわ。誰やねん、テイラー・スウィフト」とコメント、山内も田崎も「えぇ…」と困惑する。濱家は「どんな歌? テイラー・スウィフト」とたずねると、山内は「TERRACE HOUSE(テラスハウス)」のテーマ曲「We Are Never Ever Getting Back Together」を口ずさんだが、これにも濱家は「なんやねん、テラスハウスって」。さらに田崎が大ヒット曲「Shake It Off」を口ずさんだが、濱家は「何をぬかしとんねん」とツッコんだ。