ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。5月26日(日)の放送のテーマは「アツいリズムに乗ろう! レゲエ・スカテイストソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか……!?

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」は、毎回週替わりでテーマを設けてリクエストを募集し、リクエストを集計した「番組オリジナルTOP10チャート」をカウントダウン形式で発表していく音楽番組です。番組には毎回「ハピクロTOP10 音楽コメンテーター」が登場。楽曲の解説やチャートの総評などを、専門家の視点でコメントしていただきます。

パーソナリティをつとめるももいろクローバーZ



今回のハピクロは「アツいリズムに乗ろう! レゲエ・スカテイストソングTOP10」をテーマにカウントダウン形式で紹介しました。・1位:湘南乃風「睡蓮花」・2位:東京スカパラダイスオーケストラ「美しく燃える森」・3位:三木道三「Lifetime Respect」・4位:ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ「One Love」・5位:MINMI「シャナナ☆」・6位:TEE「ベイビー・アイラブユー」・7位:エリック・クラプトン「I Shot the sheriff」・8位:H Jungle with t「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜」・9位:7人祭「サマーれげぇ!レインボー」・10位:織田裕二 with マキシ・プリースト「Love Somebody」今回の「アツいリズムに乗ろう! レゲエ・スカテイストソングTOP10」は、10曲中8曲が、1995年〜2010年の15年の間にリリースされた曲がランクイン。1995年は、その後、日本最大のレゲエミュージックフェスとして拡大していく「横浜レゲエ祭」がスタートした年。このフェスの普及とともに、レゲエやスカのイベントや、カルチャーを紹介する雑誌、フリーペーパーが続々と登場し、ヒットチャートの中にレゲエ・スカテイスト楽曲のランクインが一般化していきました。1位に輝いた湘南乃風の「睡蓮花」は、ジャンルレスな音楽フェスに出演しても、今では観客がタオルを回し大合唱が起こるライブアンセム! レゲエ・スカとJ-POPが融合していく歴史を学べる曲がそろったTOP10となりました。次回6月2日(日)の放送テーマは「カラーシリーズ第6弾『黄色』ソングTOP10」です。<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹