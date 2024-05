2024年5月30日から6月2日までの4日間、仙台市・七北田公園で行われる『ポケモン GO』のリアルイベント「Pokémon GO Fest 2024:仙台」

「Pokémon GO Fest 2024:仙台」の開催を記念し、仙台PARCOにて『ポケモンセンタートウホクイベント in 仙台PARCO』が開催されます☆

「Pokémon GO Fest 2024:仙台」開催記念『ポケモンセンタートウホクイベント in 仙台PARCO』

開催期間:2024年5月30日(木)〜6月2日(日)

開催場所:仙台PARCO本館 各所

仙台PARCOにて、仙台市・七北田公園で行われる『ポケモン GO』のリアルイベント「Pokémon GO Fest 2024:仙台」の開催を記念した『ポケモンセンタートウホクイベント in 仙台PARCO』を実施。

期間中、館内に『Pokémon GO Fest 2024:仙台』の大型フォトスポットが登場するほか、ピカチュウ・イーブイの来館イベント、ポケモンたちのバルーン設置などが実施されます。

さらにポケモンセンタートウホクにて当日お買い物をされた方には、オリジナルポストカードをプレゼント☆

ピカチュウとイーブイがやってくる

実施期間:2024年5月30日(木)〜6月2日(日)

実施時間:各日11:00・13:00・14:00・15:00※・16:00※(※は土日のみ)

実施場所:本館2F・正面入口(JR仙台駅側)

本館2階、JR仙台駅側の正面入口にピカチュウとイーブイが遊びに来ます!

ピカチュウとイーブイの写真が撮影できるイベントです。

※混雑時は参加人数を制限する場合があります

ポケモンたちのバルーンが登場

設置期間:2024年5月30日(木)〜6月2日(日)

設置時間:各日10:00〜20:30

設置場所:本館1F・アーケード入口/本館4F・吹き抜けスペース

本館1階のアーケード入口と4階の吹き抜けスペースでは、ポケモンたちのバルーンがお出迎え。

ピカチュウ・クワッス・ニャオハ・ホゲータたちのバルーンが設置されます☆

ポストカードプレゼントキャンペーン

配布期間:2024年5月28日(火)〜6月3日(月)

配布時間:各日10:00〜20:30

プレゼント場所:本館8F・ポケモンセンタートウホク

プレゼント条件:ポケモンセンタートウホクにて当日のお買い物をされた方

本館8階にある「ポケモンセンタートウホク」にて、プレゼントキャンペーンを開催。

期間中、ショップにて買い物をされた方に、ポケモンセンターオリジナルポストカードがプレゼントされます。

※なくなり次第終了

※1人1日1枚が上限となります

『Pokémon GO Fest 2024:仙台』の大型フォトスポットが登場

設置期間:2024年5月30日(木)〜6月2日(日)

設置時間:各日10:00〜20:30

設置場所:本館4F・吹き抜けスペース

本館4階、吹き抜けスペースに『Pokémon GO Fest 2024:仙台』の大型フォトスポットが登場。

今回のイベントを記念した大型フォトスポットで写真を撮って楽しむことができます。

『ポケモン GO』GOスナップショット キャンペーン

開催期間:2024年5月30日(木)〜6月2日(日)

開催時間:各日10:00-20:30

引換場所:本館4F・吹き抜けスペース

『ポケモン GO』内のAR写真撮影機能「GOスナップショット」を使ったプレゼントキャンペーンを実施。

期間中、2つのハッシュタグ「♯ポケモンセンタートウホクキャンペーン」「♯GOスナップショット」をつけて、ポケモンセンタートウホク付近で撮影した「GOスナップショット」を対象のSNSで投稿ください。

投稿画面を引換場所にて提示された方に「ポケモンセンターオリジナルシール」がプレゼントされます。

※なくなり次第終了

※1人1日1枚が上限となります

「Pokémon GO Fest 2024:仙台」の開催を記念して実施される、ポケモンイベント目白押しの4日間。

仙台PARCOにて2024年5月30日より開催される『ポケモンセンタートウホクイベント in 仙台PARCO』の紹介でした☆

ヌオー・コダック・ヤドンたちのゆるかわデザイン!LINE着せかえ「ポケモン DOWASURE」 ヌオー・コダック・ヤドンたちのゆるかわデザイン!LINE着せかえ「ポケモン DOWASURE」 続きを見る

ピカチュウ・ニャオハ・ホゲータ・クワッスの組み立てセット!マテル「メガ ポケモン パルデア地方のポケモンたち」 ピカチュウ・ニャオハ・ホゲータ・クワッスの組み立てセット!マテル「メガ ポケモン パルデア地方のポケモンたち」 続きを見る

©2024 Niantic, Inc. ©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です

※画像はイメージです

※プレゼントには数に限りがあります

※企画内容・期間等は予告なく変更あるいは中止となる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ピカチュウ・イーブイのグリーティングやフォトスポット!ポケモンセンタートウホクイベント in 仙台PARCO appeared first on Dtimes.