クリエイターの提案、予算交渉、制作進行管理を代行！Stargazer イラスト制作受託サービスサイト

Stargazerは、イラスト制作事業部のWEBサイトを5月20日(月)にオープンしました。

Stargazer イラスト制作受託サービスサイト

オープン日: 2024年5月20日(月)

URL :

https://star-gazer.co.jp/

■海外企業や日本国内ゲーム会社との制作実績が豊富

Stargazerはクラウドソーシングのイラスト制作受託サービスを中心に、音楽制作、グッズ制作、企画立案などのサービスを運営しています。

多国籍のディレクターが在籍しており、日本語はもちろん英語、中国語、韓国語など、海外の幅広いクライアントやクリエイターとの取引も多く、制作内容はゲーム内イラストや画集の企画制作、グッズ制作など様々です。

■イラスト制作を中心に事業拡大中

Stargazerは現在イラスト制作を中心に事業を拡大しており、事業拡大とあわせてWEBサイトをオープンしました。

イラスト制作や音楽制作など、サイトのお問い合わせフォームからご相談ください。

クライアントが希望する制作内容をヒアリングし、案件に沿うクリエイターの提案、予算交渉、制作進行管理などをクライアントに代わって株式会社Stargazerが行います。

制作フロー

