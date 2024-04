グウィネス・パルトロウ(51)が、元夫クリス・マーティン(47)との息子モーゼスさんの18歳誕生日を記念する近影を披露した。多くのファンは、成長したモーゼスさんが父親にますます似てきたと感じたようで、コメント欄は「クリスとまるで双子!」「若い頃のクリスにそっくり」といった声で溢れ返った。グウィネスは投稿で、誕生日を祝福する言葉を記すとともに、モーゼスさんに向けて愛溢れるメッセージを添えた。

グウィネス・パルトロウが現地時間8日、息子モーゼスさんの18歳の誕生日を祝福する写真とメッセージを自身のInstagramに公開した。モーゼスさんは、グウィネスと英バンド「コールドプレイ」のフロントマン、クリス・マーティンとの長男だ。グウィネスとクリスは2003年に結婚し、2004年には娘アップルさんを、2006年にはモーゼスさんをもうけた。2人は2014年に破局し、2016年には正式に離婚が成立。その後も共同で子ども達を育てるなど、良好な関係を続けている。グウィネスはこれまでに2人の子ども達の成長ぶりを自身のInstagramで披露してきたが、フォロワーからはモーゼスさんが「クリスにそっくり!」という声があがっていた。そんなモーゼスさんが18歳の誕生日を迎え、ますます父親に似てきたとファンの間で騒然となった。グウィネスが公開した写真は、ネイビーブルーのTシャツを着たモーゼスさんが窓際に座り、カメラを見つめているクローズアップだ。コメント欄は「誕生日おめでとう!」「とてもハンサム!」という声で溢れ返ったほか、多くのフォロワーは成長したモーゼスさんがクリスにそっくりだと指摘した。「彼は、クリス以上にクリスに似てる!」「クリスのコピペだよ。」「クリスとまるで双子だ!」「彼は両親に似ているが、クリスのソウルフルな迫力を受け継いでいるのは間違いないね。」「若い頃のクリスにそっくり。いつか父親のように歌ってくれると嬉しいな。」グウィネスは投稿で「18歳の誕生日おめでとう、私の息子。私はあなたをとても誇りに思ってる」と祝福すると、モーゼスさんの才能をこう称えた。「あなたの感受性と才気、そして静かなユーモアが大好きよ。80年代のシンセサイザーやフレンチ・ニューウェーブのエキスパートになるなど、興味のある分野に深く入り込んでいく姿勢に感心しているわ。」そして「私は、あなたが好きな人々をどれだけ愛しているかや、あなたがどれだけ内面的であるかを愛している」と続け、こう付け加えた。「あなたのその美しい頭の中には、アイデアとハーモニーの壮大な世界が広がっている。大人になる第一歩を踏み出した今のあなたを、私は信じられないほど誇りに思う。」最後には、「言葉では言い表せないほど愛している。ママより」と愛情たっぷりの言葉を記した。