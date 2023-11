ブラジルの首都ブラジリアで17日午後4時20分頃、線路を渡るバスに貨物列車が衝突し、37歳の女性が死亡、5人が重軽傷を負った。亡くなった女性はバスの窓から投げ出され、貨物列車に轢かれて体が切断されていたという。英ニュースメディア『The Daily Star』などが伝えた。

乗っていたバスから投げ出されて亡くなったのはジュリア・デ・アルバカーキ・ヴィオラトさん(Julia de Albuquerque Violato、37)で、ブラジリア連邦直轄区の都市タグアティンガにあるチャリティショップに衣服を届けるところだった。

当時の様子を捉えた動画では、バスが線路上をゆっくり通過していくのが見て取れ、貨物列車はバスに衝突するかなり前から警笛を鳴らしているのが分かる。しかしバスは線路を渡り切れず、線路上に車体後方、約3分の1を残した状態で貨物列車が突っ込んだ。

バスは衝撃で貨物列車と並行になり、しばらく進んだ後に停止しているが、消防隊員によると、ジュリアさんは割れたバスの窓から投げ出され、貨物列車に轢かれて体が真っ二つに切断されたという。

バスの運転手は事故後、ショック状態で病院に搬送されたものの怪我はなく、翌日には退院している。アルコールは検出されておらず、事故後は文民警察にこう話したという。

「事故当時、道路は渋滞していて前後を2台の車に挟まれた状態で線路の上で停まってしまった。そして気付いた時には貨物列車が迫っていた。」

「バスは新規登録から10年以上が経過した古いもので、加速することができなかった。」

しかしながら、近くにいた目撃者が撮影した動画を見ると、バスの前方に車はなく、十分なスペースがあることが見て取れ、警察は現在、詳しい調査を進めている。

5人の被害者のうち2人は重体で、19歳の女性は事故がトラウマになり、精神的に不安定でショック状態に陥っているという。

そして亡くなったジュリアさんの母アナ・ロサさん(Ana Rosa、72)は、「これは事故ではなく過失犯だ。現場には車が通過するのを防ぐ遮断機もなく、運転手は十分な注意を払わずに線路上で停止した」と肩を震わせ、連邦直轄区政府(GDF)やバス会社、運転手を激しく責め立てた。

ちなみにこのニュースには、「バスの運転手が嘘をついているのは明らか。免許を取り消すべき」「運転手の不注意だろう」「列車の警笛は聞こえたはず。なんて無責任な運転手」「政府が悪い。なぜ遮断機がないのか」「なんて悲劇なんだ」といったコメントが多数寄せられている。

なおブラジルでは今年8月、スクールバスに乗っていた少女(13)が道路脇の柱に頭をぶつけて死亡した。少女は走行中のバスの窓から頭を出し、クラスメートに手を振っていたという。

