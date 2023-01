このほどナッツ入りのチョコレートを購入したアイルランド在住の男性が、ぎっしりと入っているはずのナッツが1粒だけしか入っていなかったことをSNSで報告して大きな話題を呼んでいる。同様の経験をしたのはこの男性だけではなかったようで、ネット上では「ちゃんと買う前に裏面を触ってナッツの量を確かめないと」といったアドバイスが複数あがったという。英ニュースサイト『Metro』などが伝えた。

アイルランドの首都ダブリンで暮らすミュージシャンでヒップホップデュオ「Tebi Rex」の1人であるマット・オバオイルさん(Matt O’Baoill、28)は先日、地元のコンビニ「スパー(SPAR)」に向かった。その際にガールフレンドのお気に入りであるイギリスの人気チョコレートブランド「キャドバリー(Cadbury)」の商品「デイリーミルク(Dairy Milk)」シリーズの1つ「Dairy Milk Wholenut」を購入した。

当時のマットさんは急いでいたため慌てて買い物を済ませ、彼女に買ってきたチョコを渡したそうだ。そして彼女はザクザクとしたナッツ入りのチョコを早速食べようとしたが、彼女の期待が大きく裏切られることに。この商品はたっぷりのチョコレートとヘーゼルナッツが売りになっており、通常ならチョコレートの裏側にたくさんのヘーゼルナッツが入っている。しかし今回マットさんが購入した商品には、ヘーゼルナッツが1粒しか確認できなかったのだ。一般的な同商品のヘーゼルナッツの量と比較すると、その差は一目瞭然だった。

「砕けたナッツの欠片があったかもしれませんが、それだけでした。非常に残念でなりません」とマットさんも彼女もガッカリしたが、ヘーゼルナッツが1粒しか入っていないチョコレートを動画に収めて今月13日にTikTokに投稿すると、再生回数が57万3千回を超え、大きな話題を呼んだ。

コメント欄には「買う前に裏側を触ってナッツの量を確認しないとだめだよ」「これだから私はいつも裏側を撫でて、どれくらいヘーゼルナッツが入っているか確かめているよ」「私も2回くらい同じようなチョコに当たってしまったことがある」「私も同じ経験をしたことがあって、会社にクレームのメールをしたら1ユーロ(約140円)のクーポンが届いた」などの声が寄せられており、同じような体験をした人が少なくないようだ。

マットさんはこの商品のヘーゼルナッツの量が時折少ないことに気付いていたようで、普段は裏面を触ってナッツの量を確かめていたが、この日は時間がなかったことからその確認作業を怠ったという。「陳列されていた場所も取りやすい場所にあったので、誰かの陰謀を感じますね」と、マットさんは購入したチョコが売れ残りだった可能性を指摘した。

マットさんの投稿が話題になったことで、この件を知ったキャドバリーの広報担当者は「今回のお客様のお話を耳にし、大変申し訳なく思っております。これから調査が行われますが、今のところ他に報告は上がっていません。弊社は商品の品質を最も大切にしています」とコメントしている。

ちなみに昨年3月にはスコットランドで、キットカットの一部商品にウエハースが入っておらず、ただのチョコレートの塊が販売されており多くの人を困惑させていた。

