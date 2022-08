MacbookやiMacの環境光センサーを利用してモニターの明るさを自動調光するソフトウェア「Lunar」の開発者が、過去5年間にバグとして寄せられた苦情の中から興味深い体験だった現象をピックアップしました。

Weird monitor bugs people sent me in the last 5 years - Alin Panaitiu

https://notes.alinpanaitiu.com/Weird%20monitor%20bugs

Lunarのデザインと開発を手がけるルーマニア人開発者のAlin Panaitiu氏の元には、Lunarのユーザーから大量にメールが届くとのこと。それらの多くはLunarのバグに関する苦情ですが、中には数日間かけて調査した揚げ句、モニターの不具合であることが判明するケースもあります。

なるべく「別のモニターを買ってください」とユーザーを突き放したくないというPanaitiu氏は、Lunarをリリースしてから5年の間に遭遇してきたモニターの問題を5つ紹介しました。

◆1:デュアルモニターの左右があべこべになる

1つ目の問題は、再起動後やスタンバイからの復帰後にデュアルモニターの位置関係の設定が並べ替えられてしまい、マウスカーソルを左端に移動させると右のモニターの右端から出てきたり、その逆だったりするというものです。モニターの左右だけでなく、解像度やカラープロファイルといった設定も入れ替えられてしまいます。

Panaitiu氏によると、これは運悪く2台のモニターが同一のEDIDだった時に起きる問題だとのこと。OSはモニターをEDIDで識別し、システムが再起動する度にモニターの配置を含む各種の設定を呼び出してそれぞれに割り当てているので、もしEDIDが同じだとOSが2台のモニターを区別できず、モニターの設定をランダムに適用してしまいます。

これを回避するためにユーザーができることはありませんが、Panaitiu氏は問題を解決するためのユーティリティソフトを開発してGitHubで公開しています。

◆2:突然モノクロになる

Pro Display XDRなどのディスプレイは非常に高い輝度を誇っていますが、OSにより輝度の上限が制限されています。Lunarにはこの制限を解除する機能があるため、Panaitiu氏が友人に輝度が高いディスプレイで機能をテストしたもらったところ、突然モニターから色が抜け落ちてモノクロになってしまいました。

いくつか心当たりを検討してみたPanaitiu氏ですが、結局何が原因なのかさっぱり分からないため、Lunarの当該機能をデフォルトで無効にするしかありませんでした。

◆3:ブラックアウトする

Panaitiu氏が受け取る怒りとパニックのメールの最たるものだというこの不具合は、特定のDDCコマンドを受信した時に発生します。一度この問題が発生すると、モニターが真っ黒になって一切の入力に反応しなくなり、映像ケーブルを抜き差ししたり電源ボタンを押したりしても無反応になるので、ユーザーからはモニターが文鎮化したように見えます。

解決方法は簡単で、電源ケーブルを抜き差しすればいいだけだとのこと。原因の候補はいくつかあり、そのうちの1つはファームウェアのバグです。また、長すぎるThunderboltケーブルを使用していることで発生する信号の欠落や、カラープロファイルの変更にまつわるmacOSの不具合が原因になるケースもあるそうです。

◆4:入力を切り替えても画面がちらつくだけ

Lunarにはモニターの入力を切り替える機能があるので、例えば「モニターにThunderboltでMacBookを接続し、HDMI1にPlayStation、HDMI2にRaspberry PiをつないでLunarで切り替える」といった使い方ができます。

しかし、Panaitiu氏によると一部のモニターはこの機能に対応していないので、コードを送ってもモニターが点滅するだけになるとのこと。この不具合は、ソフトウェアでは修正できないそうです。

◆5:ミュートコマンドが機能しない

モニターのスピーカーをミュートにする機能も、上記の問題と同様に一部のモニターでは動作しません。奇妙なことに、モニター側にミュート機能がある場合でも、Lunarから送信したミュートコマンドに反応しないということもあるそうです。

その代わりに、ボリュームを標準外の値にするとボリュームがゼロになり実質的にミュート機能の代わりになることもあるので、Panaitiu氏はLunarに通常の方法ではスピーカーをミュートできないモニターのための設定項目を盛り込みました。