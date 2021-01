Netflix『ウィッチャー』前日譚ドラマ『The Witcher: Blood Origin』の主演キャストが発表

Netflixの人気ファンタジー・アクションドラマ『ウィッチャー』の前日譚ドラマ『The Witcher: Blood Origin(原題)』の主演キャストと概要が明らかとなった。米Deadlineをはじめとする米メディアが報じている。

Netflixは、全6話となるミニシリーズ『The Witcher: Blood Origin』の概要について、「『ウィッチャー』の1200年前となるエルフの世界を舞台に、時と共に失われた物語と、モンスターと男たち、そしてエルフの世界が融合して一つになった重要な"球体の結合"へ導く出来事を伝える」と紹介している。

そして、前日譚ドラマの主人公となる"女神の声に恵まれたエリート戦士"と称されたエイルを演じるのは、戦艦パンデミックドラマジョディ・ターナー=スミス。

