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https://mp.weixin.qq.com/s/kBNxLdTNXC8dDQrPfR-GuQ
China's Lunar Rover Has Found Something Weird on the Far Side of the Moon | Space
https://www.space.com/china-far-side-moon-rover-strange-substance.html
Weird 'Gel-like' Substance Found on Moon by China's Lunar Rover Yutu-2
https://www.newsweek.com/gel-like-subsance-moon-china-rover-1457179
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