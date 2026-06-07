あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「アナと雪の女王」の略語は？「アナと雪の女王」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ2文字＋漢字1文字！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「アナ雪」でした！アナ雪は、2013年に制作されたディズニー映画『アナと雪の女王』のこと。第86回米