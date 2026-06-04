ヒラキは6月1日、阪神タイガース承認ライセンス商品 全18アイテムを同社公式オンラインショップで先行発売した。実店舗「靴のヒラキ」でも順次発売を開始する。阪神タイガース承認ライセンス商品神戸に本社を置く同社は、2026年11月に上場20周年を迎える。これを記念し、同じく関西を熱く盛り上げる「阪神タイガース」デザインのオリジナル商品を特別企画として展開する。家族みんなで身に着けられるアパレルアイテムから、日常使