【靴のヒラキ】阪神タイガース承認ライセンス商品発売 - スニーカー、Tシャツ、スウェット、タンブラーなど全18アイテム
ヒラキは6月1日、阪神タイガース承認ライセンス商品 全18アイテムを同社公式オンラインショップで先行発売した。実店舗「靴のヒラキ」でも順次発売を開始する。
阪神タイガース承認ライセンス商品
神戸に本社を置く同社は、2026年11月に上場20周年を迎える。これを記念し、同じく関西を熱く盛り上げる「阪神タイガース」デザインのオリジナル商品を特別企画として展開する。家族みんなで身に着けられるアパレルアイテムから、日常使いできる雑貨まで、全18アイテムを用意した。
「阪神タイガース スニーカー」(レディース・メンズ4,290円/キッズ・ジュニア3,190円)は、家族全員で揃えられるサイズ展開。滑りにくい底材を採用しているので、観戦時はもちろんデイリーユースも安心。ファッションに溶け込みやすいホワイト・ブラックに、タイガースカラーの黄×黒コンビを加えた全3色展開となる。
「阪神タイガース スニーカー」(レディース・メンズ4,290円/キッズ・ジュニア3,190円)
POPなデザインの「半袖プリントTシャツ」(レディース&メンズ2,178円/ジュニア1,848円)や、「スウェットジップパーカ」(レディース&メンズ4,290円/ジュニア3,190円)、「スウェットトレーナー」(レディース&メンズ3,190円/ジュニア2,618円)、「スウェットパンツ」(レディース&メンズ3,190円/ジュニア2,618円)、「ボクサーパンツ」(メンズ1,078円/ジュニア858円)も展開する。
「阪神タイガース 半袖プリントTシャツ」(レディース&メンズ2,178円/ジュニア1,848円)
「阪神タイガース スウェットジップパーカ」(レディース&メンズ4,290円/ジュニア3,190円)
「阪神タイガース スウェットトレーナー」(レディース&メンズ3,190円/ジュニア2,618円)
「阪神タイガース スウェットパンツ」(レディース&メンズ3,190円/ジュニア2,618円)
「阪神タイガース ボクサーパンツ」(メンズ1,078円/ジュニア858円)
「阪神タイガース タンブラー」(1,848円)は、ステンレス真空二重構造で冷たさも温かさもそのままキープできる。球場での観戦時はもちろん、日常使いにもぴったりのタンブラー。
「阪神タイガース タンブラー(430ml)」(1,848円)
「ルームシューズ」(1,518円)は厚手のクッション材を使用したインソールで、ふわふわな履き心地。裏面はスエード調素材でパタパタ音がしにくく、滑り止め付きで安心して使用できる。
「阪神タイガース ルームシューズ」(1,518円)
「背当てクッション」(1,848円)は背当て・枕・座布団と多用途に使用できるマルチクッション。
「阪神タイガース 背当てクッション」(1,848円)
インテリアのアクセントになる「チェアパッド」(1,518円)も販売する。
「 阪神タイガース チェアパッド」(1,518円)※イスは付属しない
阪神タイガース承認ライセンス商品
神戸に本社を置く同社は、2026年11月に上場20周年を迎える。これを記念し、同じく関西を熱く盛り上げる「阪神タイガース」デザインのオリジナル商品を特別企画として展開する。家族みんなで身に着けられるアパレルアイテムから、日常使いできる雑貨まで、全18アイテムを用意した。
「阪神タイガース スニーカー」(レディース・メンズ4,290円/キッズ・ジュニア3,190円)
POPなデザインの「半袖プリントTシャツ」(レディース&メンズ2,178円/ジュニア1,848円)や、「スウェットジップパーカ」(レディース&メンズ4,290円/ジュニア3,190円)、「スウェットトレーナー」(レディース&メンズ3,190円/ジュニア2,618円)、「スウェットパンツ」(レディース&メンズ3,190円/ジュニア2,618円)、「ボクサーパンツ」(メンズ1,078円/ジュニア858円)も展開する。
「阪神タイガース 半袖プリントTシャツ」(レディース&メンズ2,178円/ジュニア1,848円)
「阪神タイガース スウェットジップパーカ」(レディース&メンズ4,290円/ジュニア3,190円)
「阪神タイガース スウェットトレーナー」(レディース&メンズ3,190円/ジュニア2,618円)
「阪神タイガース スウェットパンツ」(レディース&メンズ3,190円/ジュニア2,618円)
「阪神タイガース ボクサーパンツ」(メンズ1,078円/ジュニア858円)
「阪神タイガース タンブラー」(1,848円)は、ステンレス真空二重構造で冷たさも温かさもそのままキープできる。球場での観戦時はもちろん、日常使いにもぴったりのタンブラー。
「阪神タイガース タンブラー(430ml)」(1,848円)
「ルームシューズ」(1,518円)は厚手のクッション材を使用したインソールで、ふわふわな履き心地。裏面はスエード調素材でパタパタ音がしにくく、滑り止め付きで安心して使用できる。
「阪神タイガース ルームシューズ」(1,518円)
「背当てクッション」(1,848円)は背当て・枕・座布団と多用途に使用できるマルチクッション。
「阪神タイガース 背当てクッション」(1,848円)
インテリアのアクセントになる「チェアパッド」(1,518円)も販売する。
「 阪神タイガース チェアパッド」(1,518円)※イスは付属しない