バレーボール男子日本代表の石川祐希、高橋藍（ルブリン）、西田有志（大阪Ｂ）が４日、都内でネーションズリーグ（ＮＬ、４日開幕）の開幕セレモニーに出席し、ＴＢＳ系のＮＬの応援サポーターを務めるｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝とともにトークなどで士気を高めた。石川は「今日、女子が開幕し、男子ももうすぐ（１０日に）開幕するので、気持ちは高ぶってきています」と引き締めた。西田も「少しずつチームも良くなってきてい