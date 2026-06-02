無人の観光バスが高校の植え込みに突っ込む事故があり、運転手の男性がけがをしました。 警察などによりますと、6月2日午前8時すぎ、大阪市天王寺区でホテルの駐車場に止まっていた無人の観光バスが動き出し、向かいの私立・清風高校の植え込みに突っみました。 この事故でバスを止めようとした運転手の男性（60）がバスと植え込みの間に一時、下半身が挟まれるなどし、消防に救出された後、病院に搬送されました。運転手