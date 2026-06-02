台風6号(チャンミー)の接近に伴い、京阪神エリアの鉄道網に大きな影響が出る見込みです。JR西日本は2日午後4時半、以下の線区や区間において、6月3日の始発から列車の運転を取り止めると発表しました。 ■終日運転取りやめ：草津線、和歌山線、関西線 JR西日本によりますと、6月3日の始発から「終日」運転を取り止めるのは、草津線の柘植駅から貴生川駅の間、和歌山線の高田駅から橋本駅の間、関西線の亀山駅から加茂駅の