百年構想リーグが佳境。プレーオフラウンドがスタートし、WEST首位のヴィッセル神戸が昨季王者の鹿島アントラーズに快勝した。エースFW大迫勇也選手がハットトリックでチームを勝利に導いた一方、もう1人の影の立役者がスタジアムを熱狂の渦に包んだ。 ▼天王山で圧勝…神戸が優勝に“王手” 関西のサッカー情報を中心に扱うMBSのJリーグ応援番組『KICK OFF！KANSAI』