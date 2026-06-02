2026年5月期の新車販売台数-登録車-日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は、2026年5月期の新車販売台数（速報値）を発表した。【画像】近日日本でも発売開始！レクサスの新型セダン、『ES』全93枚日本自動車販売協会連合会がまとめた登録車の2026年5月期の新車販売台数は、前年同月比5.6％増の21万4994台と2カ月連続でのプラス。レクサスが同10.2％減の6352台と前月のプラスからマイナスに（写真はIS300h）。