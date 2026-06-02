◇ナ・リーグ ドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月1日 フェニックス）

ドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「8番・二塁」で先発出場。4回の第2打席でABSチャレンジを3度要求する珍事があった。

4回2死で迎えた第2打席、1ボール1ストライクからの3球目、球審が外角直球をストライクコールしたが、ロハスはすかさずチャレンジを要求。ロボット審判の判定でボールに代わり、2ボール1ストライクとなった。

さらに、4球目の低め直球を球審がストライクコールも、またしてもロハスがABSチャレンジを要求。これもボールに判定が代わり、3ボール1ストライクとなった。

その後、1球見送ってフルカウントからの6球目、外角低めいっぱいに直球が決まると、球審はストライクのコール。ただ、ロハスはこれにもABSチャレンジを要求。しかし、ロボット審判の判定はそのままで、見逃し三振に倒れ、敵地ファンは大盛り上がりした。

NHK BSで解説を務めた伊東勤氏は「ベテランだからできますよね。若い選手はこんな2球続けてできないですよね」と笑っていた。