ガールズグループBLACKPINK（ブラックピンク）のジェニーが、美しい後ろ姿を捉えた写真を公開した。ジェニーは5月31日、自身のSNSアカウントで雑誌『DAZED KOREA』と高級ブランドのシャネルに言及しながら複数の写真を掲載し、名実ともにファッションアイコンとしての威厳を示した。今回のグラビアでジェニーは、独歩的なビジュアルと魅惑的な雰囲気で視線を圧倒した。振り返るポーズで背中と肩のラインを強調した姿が特に印象的だ