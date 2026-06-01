BLACKPINK（ブラックピンク）のジェニーは5月31日、自身のSNSアカウントに「＠dazedkorea と ＠chanelofficial」というコメントとともに複数の写真を投稿し、名実ともにファッションアイコンとしての存在感を改めて証明した。［写真 ジェニーのSNS］

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ガールズグループBLACKPINK（ブラックピンク）のジェニーが、美しい後ろ姿を捉えた写真を公開した。

ジェニーは5月31日、自身のSNSアカウントで雑誌『DAZED KOREA』と高級ブランドのシャネルに言及しながら複数の写真を掲載し、名実ともにファッションアイコンとしての威厳を示した。今回のグラビアでジェニーは、独歩的なビジュアルと魅惑的な雰囲気で視線を圧倒した。

振り返るポーズで背中と肩のラインを強調した姿が特に印象的だった。片手を口元に軽く添え、少し照れたような表情で明るく笑う姿は、静的なグラビアに躍動感を吹き込んだ。背中に掛けたユニークなゴールドのキリン装飾付きバッグもポーズと調和し、芸術的なシルエットを完成させた。

このほかジェニーは、華やかな刺繍ディテールが際立つチューブトップスタイルのロングドレスも完璧に着こなした。床にもたれかかるように横たわった大胆なポーズで、優雅な背中のラインと直角肩を強調した。

一方、先月、米国の時事週刊誌タイム（TIME） が発表した「2026年世界で最も影響力のある100人」に選ばれた ジェニー は、ロスキレ・フェスティバル、ロラパルーザ・シカゴ、サマーソニックなど世界的な音楽フェスティバルのステージに出演し、世界中のファンと交流する予定だ。