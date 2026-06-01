ガールズグループBLACKPINK（ブラックピンク）のジェニーが、美しい後ろ姿を捉えた写真を公開した。

ジェニーは5月31日、自身のSNSアカウントで雑誌『DAZED KOREA』と高級ブランドのシャネルに言及しながら複数の写真を掲載し、名実ともにファッションアイコンとしての威厳を示した。今回のグラビアでジェニーは、独歩的なビジュアルと魅惑的な雰囲気で視線を圧倒した。

振り返るポーズで背中と肩のラインを強調した姿が特に印象的だった。片手を口元に軽く添え、少し照れたような表情で明るく笑う姿は、静的なグラビアに躍動感を吹き込んだ。背中に掛けたユニークなゴールドのキリン装飾付きバッグもポーズと調和し、芸術的なシルエットを完成させた。

このほかジェニーは、華やかな刺繍ディテールが際立つチューブトップスタイルのロングドレスも完璧に着こなした。床にもたれかかるように横たわった大胆なポーズで、優雅な背中のラインと直角肩を強調した。

一方、先月、米国の時事週刊誌タイム（TIME） が発表した「2026年世界で最も影響力のある100人」に選ばれた ジェニー は、ロスキレ・フェスティバル、ロラパルーザ・シカゴ、サマーソニックなど世界的な音楽フェスティバルのステージに出演し、世界中のファンと交流する予定だ。