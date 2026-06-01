2026年5月31日、中国メディア・極目新聞は、黒龍江省ハルビン市で猛烈な強風により、ライブ会場や遊園地で大きなトラブルが発生したことを報じた。記事は、ハルビン市上空で31日に激しい対流現象が発生し、猛烈な風と激しい雷雨に見舞われたことを紹介。ハルビン国際会展体育センターで強風によりスタジアムの屋根部分に張られた幕が広範囲にわたって吹き飛んだほか、アリーナ席の椅子やスピーカーなどの機材が転倒したと伝えた。