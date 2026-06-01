2026年5月31日、中国メディア・極目新聞は、黒龍江省ハルビン市で猛烈な強風により、ライブ会場や遊園地で大きなトラブルが発生したことを報じた。

記事は、ハルビン市上空で31日に激しい対流現象が発生し、猛烈な風と激しい雷雨に見舞われたことを紹介。ハルビン国際会展体育センターで強風によりスタジアムの屋根部分に張られた幕が広範囲にわたって吹き飛んだほか、アリーナ席の椅子やスピーカーなどの機材が転倒したと伝えた。

そして、同会場で開催予定だった張信哲（ジェフ・チャン）、張韶涵（アンジェラ・チャン）、光良（マイケル・ウォン）、阿杜（アドゥ）など有名歌手らが出演するライブについて、主催者が悪天候により延期を発表したことを報じた。

また、現場ではせっかく会場に到着した観客が公演の延期を告げられ入場を制止されて肩を落とす様子が見られ、600キロも車を走らせて来た観客が「また引き返さなければ。まあ、これが不可抗力というもの」とため息をついたことを紹介している。

さらに、テーマパークのハルビン融創文旅城で同日に強風による停電が発生し、ジェットコースターが逆さまの状態で停止して乗客が宙吊りになったことにも言及。乗客はレール上を歩いて避難し無事だったとした上で、運営者は当日の臨時閉園を決定しチケット購入者への払い戻し対応を行ったと伝えた。

記事は、中国国家電網ハルビン電力供給サービスの情報として、悪天候により同市の巴彦県、呼蘭区、南崗区、道外区などで停電が発生し、全力で復旧作業に当たっているとも報じた。（編集・翻訳/川尻）