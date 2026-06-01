1988年のOVAスタートから、常に“少し先の未来”を描いてきた『機動警察パトレイバー』。舞台を2030年代へと移した最新作『機動警察パトレイバー EZY』では、新たな特車二課のメンバーたちが活躍する一方で、かつてのキャラクターたちも“歳を重ねた姿”で登場する。5月15日のFile 1公開を記念して、最新作の制作秘話から気になるキャラクターや世界観について出渕裕監督にインタビューを実施。なぜ今、新世代の『パトレイバー』を