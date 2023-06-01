30度の傾きだけが特徴の3Dプリンタ製スマホスタンドを手に入れた 世界中で数十億台が稼働していると言われるスマートフォン。それに伴い、主（あるじ）が手を離したときに端末を休息させるためのスマホスタンドも、地球上には星の数ほど存在している。常に複数台のスマートフォンを並行して運用している筆者の場合、所有しているスタンドの総数は、手元にあるスマホの台数の優に2倍を超えている。 それら膨