◇交流戦阪神4―3ロッテ（2026年5月30日ZOZOマリン）千葉・幕張の海岸沿いにあるZOZOマリンスタジアムは外野から内野へ強い海風が吹く。場内で風向・風力計が電光掲示され、この日は左翼か中堅から本塁へ、7〜8メートルで吹いていた。打者には逆風となる。立石正広の左飛（2回表）など、風で押し戻された外飛が何本かあった。ただ、風は上空に限ってのことだ。コロシアム風に建てられたスタンドで風がはね返り、外野に