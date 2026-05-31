シカゴ・ホワイトソックスは現地時間30日、村上宗隆内野手（26）が右ハムストリングの肉離れにより10日間の負傷者リストに入ることを発表。同日の試合前、ウィル・ベナブル監督（43）は4−6週間の離脱となる見通しを示した。

村上は29日のタイガース戦に先発出場するも、3回裏の第2打席で内野ゴロを打って一塁へ全力疾走した際に右太もも裏を負傷。直後に代走が送られて途中交代となり、MRI検査の結果、グレード2の肉離れと診断された。

メジャー1年目の今季は開幕から全57試合に出場して打率.240、20本塁打、41打点、OPS.938と活躍。28日まで3試合連続本塁打を放ち、本塁打・打点の2部門でア・リーグトップ。また、2018年に大谷翔平がマークした日本人ルーキー最多本塁打記録まで早くも2本に迫っていた。

チームにとっても無念の戦線離脱となったが、30日のタイガース戦は西田陸浮がMLB初タイムリーを放つなど7対1で快勝。4連勝で今季最多の貯金4に増やし、地区首位ガーディアンズまで2.5ゲーム差としている。