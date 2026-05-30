巨人５―３日本ハム（交流戦＝３０日）――巨人が４カードぶり勝ち越し。一回に松本の適時二塁打で先制し、その後もキャベッジ、岸田の連続ソロなどで加点した。西舘は今季初勝利。日本ハムは反撃及ばず。◇阪神４―３ロッテ（交流戦＝３０日）――阪神は森下の２打席連続本塁打でリードを奪い、継投で逃げ切った。村上は八回途中３失点で自身３連勝。ロッテは１点差まで追い上げるも及ばず、２連敗。◇ヤクルト８―７楽天（