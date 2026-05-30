巨人５―３日本ハム（交流戦＝３０日）――巨人が４カードぶり勝ち越し。

一回に松本の適時二塁打で先制し、その後もキャベッジ、岸田の連続ソロなどで加点した。西舘は今季初勝利。日本ハムは反撃及ばず。

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阪神４―３ロッテ（交流戦＝３０日）――阪神は森下の２打席連続本塁打でリードを奪い、継投で逃げ切った。村上は八回途中３失点で自身３連勝。ロッテは１点差まで追い上げるも及ばず、２連敗。

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ヤクルト８―７楽天（交流戦＝３０日）――ヤクルトが競り勝った。五回に塩見の２点打などで５点を先取し、七回にサンタナが２ラン。楽天は３本塁打などで１点差まで迫ったが、今季４度目の５連敗。

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西武６―０ＤｅＮＡ（交流戦＝３０日）――西武が４戦連続の２桁安打で快勝。一回にネビンの適時打で先行してから着実に得点を重ね、隅田が今季初の完投を完封で飾った。ＤｅＮＡは攻守に精彩を欠いた。

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オリックス３―１中日（交流戦＝３０日）――オリックスが競り勝った。一回に紅林の２ランで先制し、六回に山中の適時打で突き放した。田嶋が２勝目。中日は打線がつながりを欠き、連勝は４でストップ。

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ソフトバンク４―２広島（交流戦＝３０日）――ソフトバンクが逆転勝ちで３カード連続の勝ち越し。同点の六回に近藤の適時打などで２点を奪って逃げ切った。２番手の木村光がプロ初勝利。広島は５連敗。