■画面は「NHK ONE」のQRコードでいっぱいNHKの番組を見ていると、必ずと言っていいほど画面に現れるQRコード。「もう一度見るにはこちら⇒」「見逃し配信はこちら⇒」などの説明がつく。ニュースに至っては放送中ずっと「最新ニュースはいつでもアプリで▼」と、QRコードに誘導する表示が出っぱなしだ。NHKの新しい統合ネットサービス「NHK ONE」のPRである。だが、「これでもか、これでもか」と出てくるQRコードは、番組を見てい