明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド・ファーストレグが30日に行われ、ヴィッセル神戸と鹿島アントラーズが対戦した。地域リーグラウンドのWESTを首位で終えた神戸と、EAST首位の鹿島による優勝をかけたプレーオフラウンド・ファーストレグが神戸の本拠地『ノエビアスタジアム神戸』で開催された。試合は28分にペナルティエリアに近い左手前の位置からのフリーキックを大迫勇也が蹴ると、壁の上を越えたシュートを