[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(17-20位決定戦)第1戦](ギオンス)※14:00開始主審:俵元希<出場メンバー>[SC相模原]先発GK 21 金〓浩DF 13 常田克人DF 16 高野遼DF 18 三鬼海DF 37 山内琳太郎MF 4 島川俊郎MF 7 棚橋尭士MF 10 中山陸MF 17 竹内崇人MF 24 杉本蓮FW 9 佐々木快控えGK 1 三浦基瑛GK 22 杉本大地DF 19 沖田空MF 6 徳永裕大MF 8 神戸康輔MF 15 前田泰良MF 20 川畑優翔FW 11 武藤雄樹監督シュタルフ