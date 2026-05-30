尖った商品とは何を指す？三菱自動車工業（以下、三菱）は5月30日、都内で記者会見を実施し新しい『中長期ビジョン』（2026〜2031年度）を公開した。テーマは『尖った商品、ブランドの強化によりお客様満足と企業価値を向上』だ。【画像】三菱が2026-2031年度中長期ビジョン発表！パジェロ・シリーズなど全13車種投入へ全28枚では、『尖った商品』という抽象的な表現は何を指すのか？それは『三菱らしさ』という言葉に置き換え