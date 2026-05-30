日々の為替相場を動かしている要素は何か。元財務省審議官でDeNAチーフエコノミストの大矢俊雄さんは「貿易や投資などの『実需』に基づく為替の取引の割合は小さく、大半は『持っていると得をする通貨』を買いたいという動機による取引である。その動機に大きな影響を与えるものの1つが金利差であり、金利差に着目した『円キャリートレード』が円安の要因になってきた。この取引の潮目が変われば相場反転のきっかけになりうる」と