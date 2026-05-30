永遠のテーマである「持ち家vs賃貸」論争。賃貸派の中には、現役時代に資産を構築し、老後のイメージが具体化する60歳手前で住宅購入する人もいるが、それは正しい判断なのか。資産2000万円弱で家賃9万5000円の賃貸に住む59歳独身女性の相談に乗った家計再生コンサルタントのFP横山光昭さんはどうアドバイスしたのか――。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■定年間際に手取り月収が14万