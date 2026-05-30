俳優の井上芳雄と宮澤エマが、WOWOWで6月8日に生中継される『生中継! 第79回トニー賞授賞式』(8:00〜 ※日本時間、WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド)を前に、インタビューに応じた。井上芳雄アメリカ・ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールで開催される「第79回トニー賞授賞式」。世界最大の演劇・ミュージカルの祭典として、豪華パフォーマンスや数々の名受賞シーンを通じて、1年間のブロードウェイを凝縮した内容で