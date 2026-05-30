ホワイトハウスでのトランプ氏＝5月22日、首都ワシントン/Evelyn Hockstein/Reuters（CNN）トランプ米大統領がイランとの暫定合意について「最終判断」を下すためホワイトハウスのシチュエーションルーム（危機管理室）で開催した会合は、開始から2時間で終了した。事情に詳しい情報筋が明らかにした。トランプ氏は会合終了時に決定を下す考えを示唆していたが、イランとの合意案に署名する意向かどうかは終了後も不透明なままだ。